Weltweit immer mehr Journalisten in Haft

Neben Jimmy Lai sitzen sieben weitere Hongkonger Journalisten in Haft. „Einige von ihnen könnte ein ganzes Leben im Gefängnis bevorstehen“, schreibt die Organisation „Komitee zum Schutz von Journalisten“ (CPJ) in ihrem jährlichen Report über weltweit festgenommene Journalisten. 293 sind es heuer – so viele wie nie zuvor.

„Dies ist das sechste Jahr in Folge, dass das CPJ eine Rekordzahl von inhaftierten Journalisten auf der ganzen Welt dokumentiert“, hieß es.

Viele Regierungen seien entschlossen, Informationen zu kontrollieren, und täten das mit immer größerer Dreistigkeit. Weiterhin ganz vorne ist dabei China mit 50 vom CPJ dokumentierten Journalisten hinter Gittern.

Neben den Hongkonger Journalisten sitzt etwa die Bürgerjournalistin Zhang Zhan für vier Jahre im Gefängnis. Der Grund dafür: ihre kritischen Berichte über den Corona-Ausbruch in Wuhan. Ein Gericht in Schanghai begründete die Strafe damit, dass sie „Streit angezettelt und Ärger provoziert“ habe. Ein Anklagepunkt, der in China laut Menschenrechtsorganisationen immer öfter für Verurteilungen sorgt.

Hinter China kommt mit 26 inhaftierten Journalisten Myanmar, wo sich nach dem Militärputsch Anfang 2021 eine feindselige Stimmung gegen Berichterstatter etabliert hatte. Mindestens 1.000 Menschen kamen bei Protesten gegen die Militärjunta ums Leben, den festgenommenen Journalisten wird meist Volksverhetzung vorgeworfen.

Im autoritär regierten Ägypten sind 25 eingesperrt, in Vietnam 23 und in Weißrussland 19. Dahinter folgten die Türkei, Eritrea, Saudi-Arabien, Russland und der Iran.