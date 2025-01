Welche Executive Orders Trumps bereits angefochten werden

Trump will US-Staatsbürgerschaft bei Geburt in USA abschaffen

Mit einer Unterschrift schloss Barack Obama bei seinem Amtsantritt 2009 Guantanamo . Der Jubel der Kritiker des berüchtigten Gefängnisses war groß. Doch 16 Jahre später existiert die Haftanstalt noch immer. Die „Executive Order“ des US-Präsidenten war an der Realität gescheitert, dass kein US-Staat die in Guantanamo Bay inhaftierten Terrorverdächtigen aufnehmen wollte.

Und während einige Vorhaben de facto sofort gelingen, wie etwa der zweite Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen , dürften es andere „Executive Orders“ etwas schwerer haben. So will Trump als Teil eines härteren Vorgehens bei der Einwanderung die Verleihung der US-Staatsbürgerschaft bei der Geburt auf amerikanischem Boden abschaffen - das Geburtsortsprinzip.

Einige Experten verweisen auf die Passage zur Gerichtsbarkeit in der Verfassung und argumentieren, dies zeige, dass nicht alle im Land geborenen Kinder die Staatsbürgerschaft erhalten sollten. Hier setzt Trumps Erlass an: Wenn die Mutter sich illegal im Land aufhalte und der Vater kein Bürger sei oder eine Aufenthaltsgenehmigung habe, gelte das Prinzip nicht. Denn dann unterlägen deren Kinder nicht der Gerichtsbarkeit der USA.

Das Oberste Gericht hat sich im Wesentlichen nur 1898 mit dem Geburtsortsprinzip beschäftigt. Damals entschied es im Fall eines rechtmäßig aus China eingewanderten Vaters, dass sein in den USA geborener Sohn US-Bürger sei. Ein weiterer Fall von 1884 betraf einen Ureinwohner, der trotz seiner Geburt in den USA nicht wählen durfte, weil er Mitglied eines Stammes war. Der Kongress verlieh den Indianern schließlich 1924 flächendeckend die amerikanische Staatsbürgerschaft.

Jeder, der in den USA geboren wird, gilt von Geburt an als amerikanischer Staatsbürger. Dies ergibt sich aus dem 14. Verfassungszusatz von 1868. Ein Gesetz von 1952 behandelt ebenfalls, wer ein Bürger ist. Hier sind die Formulierungen ähnlich.

In den USA leben bis zu 14 Millionen Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis. Ihre in den USA geborenen Kinder haben gegenwärtig Anrecht auf die amerikanische Staatsbürgerschaft. Trump zufolge reisen Ausländerinnen in die USA, nur um dort ihr Kind zur Welt zu bringen. Das will er nun beenden – doch 22 Staaten reichten mittlerweile Klage gegen das Dekret ein. Wahrscheinlich wird sich der US-Supreme Court damit befassen müssen. Dort hat Trump eine konservative Mehrheit, doch dass sich das Höchstgericht in diesem Fall eindeutig für Trumps Vorhaben ausspricht, darf bezweifelt werden.

Was sonst noch angefochten wird

Angefochten wird neben der geplanten Abschaffung des Geburtsortsprinzips die Einrichtung des Department of Government Efficiency (DOGE). Dieses soll die Effizienz im Staatsapparat steigern – unter anderem durch die Entlassung vieler Bundesangestellter. Aktivistengruppen und Gewerkschaften leiteten bereits rechtliche Schritte ein – das Dekret sei verfassungswidrig und ohne ausreichende Transparenz umgesetzt worden. Hier dürfte Trump – nach einem juristischen Hürdenlauf – wohl eher Recht bekommen als beim Geburtsortsprinzip.