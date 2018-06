Private Seenotrettung vor dem Aus? Die Lage im Mittelmeer

Was ist Recht, was nicht? Der europäische Streit zur Handhabe von Migrationsbewegungen manifestiert sich derzeit wieder auf grausame Weise im Mittelmeer. In der Nacht auf Dienstag ließen die italienischen Behörden das Containerschiff Alexander Maersk der internationalen Reederei Maersk im Hafen von Pozzallo auf Sizilien anlanden. Das Schiff hatte bereits in der Nacht auf Freitag 110 Menschen aus dem Meer gerettet und seither auf die Erlaubnis gewartet, anlegen zu dürfen.

Das Rettungsschiff "Lifeline" der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline darf nach Aussagen der italienischen Regierung in Malta anlegen, nachdem es seit Donnerstag mit 230 Menschen an Bord im Mittelmeer ausgeharrt hatte. Er habe mit dem maltesischen Premierminister Joseph Muscat telefoniert, erklärte der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte am Dienstag. "Das Schiff der NGO Lifeline wird in Malta anlegen."

Aus Rom waren zuvor nur Drohungen gekommen: Allen voran Innenminister Matteo Salvini drohte der Besatzung des Schiffes (17 deutsche Staatsbürger) mit Verhaftung und der Organisation mit der Beschlagnahme des Schiffes. Als „Menschenfleisch“ hatte Salvini Migranten bezeichnet, private Seenotretter nannte er „Vize-Schlepper“. Die Linie des Rechtspopulisten ist klar: Mit private Hilfsinitiativen will Italien in keiner Weise mehr kooperieren und sie aus dem Mittelmeer verbannen.

Dabei ist der Fall der Lifeline einer, in dem sich das gesamte Dilemma der europäischen Migrationspolitik zeigt: Weder Italien noch Malta fühlte sich zuständig. Das Büro des maltesischen Premiers Joseph Muscat legte am Dienstag nach und kündigte eine Untersuchung gegen den Kapitän der Lifeline an. Der Deutsche habe Anweisungen der italienischen Küstenwache bei einer Flüchtlingsrettung ignoriert. Die Anweisungen seien im Einklang mit internationalen Gesetzen erfolgt.

DIe NGO Mission Lifeline hat auch Spanien und Frankreich darum gebeten, anlegen zu dürfen. Aus Spanien kam eine Absage. Man wolle zwar ein humanitäres Gesicht zeigen, hieß es seitens der neuen spanischen Regierung, zugleich wolle man aber auch nicht zur maritimen Rettungsorganisation für ganz Europa werden. Zuvor hatte Spanien das Schiff Aquarius der NGO SOS Mediterranée nach einer Tagelangen Odyssee im Hafen von Valencia landen lassen.