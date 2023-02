Weiter keine EU-Einigung auf neue Sanktionen

Die EU-Länder haben sich nach Angaben von Diplomaten auch am Donnerstag nicht auf neue Sanktionen gegen Russland einigen können, die zum Jahrestag des Kriegsbeginns am Freitag in Kraft gesetzt werden sollten. Nun würden die Vertreter der Mitgliedsstaaten am frühen Freitagvormittag erneut zusammenkommen, hieß es. Die 27 EU-Länder müssen in der Frage einstimmig entscheiden.

Polen blockiert

Polen blockiere das Paket wegen geplanter Ausnahmen beim Verbot der Einfuhr von synthetischem Kautschuk aus Russland, hieß es bei EU-Diplomaten. Polnische Diplomaten sagten, die geplanten Ausnahmen seien so groß, dass sie die Sanktionen unwirksam machen würden. Andere Diplomaten sagten, die Ausnahmen seien vorgeschlagen worden, um Italien entgegenzukommen, das von Deutschland unterstützt werde.