Israels Streitkräfte meldeten Angriff auf Ziele im Gazastreifen

Die Kämpfe zwischen militanten Palästinensern im Gazastreifen und Israels Armee dauern trotz anderslautender Berichte über eine von Ägypten verhandelte Feuerpause an. In der Nacht auf Donnerstag meldeten die israelischen Streitkräfte einen weiteren Angriff auf Ziele im Gazastreifen, der dem führenden Kopf des Raketenprogramms des Islamischen Jihad gegolten habe. Medienberichten zufolge bestätigten palästinensische Quellen den Tod des Mannes.

Israel befinde sich noch immer mitten in einem Einsatz gegen die Palästinenserorganisation Islamischer Jihad, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Mittwochabend in einer Ansprache. Medien hatten zuvor gemeldet, Ägypten habe eine Waffenruhe vermittelt. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es aber von keiner der beteiligten Seiten. Berichten zufolge bemühte sich neben Ägypten auch Katar und die UNO um eine Feuerpause.