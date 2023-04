Israel greift nach Raketenbeschuss Ziele im Gazastreifen an

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, sagte, man sei "weiterhin äußerst besorgt über die anhaltende Gewalt an der Al-Aqsa-Moschee". Israelis und Palästinenser müssten die Spannungen "unbedingt deeskalieren". Auch die deutsche Regierung rief zu Deeskalation auf. Alle, die Einfluss auf die Lage hätten, stünden in der Verantwortung, "dass jetzt kein weiteres Öl ins Feuer gegossen" werde, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Wegen des Status als besetztes Gebiet gelte für das Handeln israelischer Stellen in Ostjerusalem das humanitäre Völkerrecht, das sowohl die Pflicht zur Sicherung der öffentlichen Ordnung als auch das Gebot der Verhältnismäßigkeit beinhaltet, erklärte der Sprecher. Zugleich wisse man, dass auch am Tempelberg "immer wieder leider auch Akteure, Gruppen mit provokativen Absichten zugange sind, sowohl von palästinensischer als auch von israelischer Seite".

"In allen Bereichen in höchster Alarmbereitschaft"

Als Reaktion auf den israelischen Einsatz feuerten in der Nacht radikale Palästinenser aus dem Gazastreifen mindestens zehn Raketen auf israelisches Gebiet ab. Nach Militärangaben wurden fünf davon abgefangen, vier landeten auf offenem Gelände und eine nahe einer Fabrik in der israelischen Stadt Sderot. Am frühen Morgen griff Israel daraufhin mehrere Ziele in dem Küstenstreifen an. Darunter waren ein Militärgelände sowie ein Militärposten des bewaffneten Flügels der dort herrschenden Hamas. "Die Bombardierung wird uns nicht einschüchtern", sagte ein Sprecher der Palästinenserorganisation. Gaza werde weiterhin die Menschen in Jerusalem und dem Westjordanland "mit allen Mitteln" unterstützen.