Weisungsrecht bleibt: Rat unterstützt Minister

Das Weisungsrecht des Justizministers gegenüber den Staatsanwälten bleibt bestehen. Dem Ressortchef wird aber ein Weisenrat zur Seite gestellt. Das hat die von Justizminister Wolfgang Brandstetter eingesetzte Expertengruppe vorgeschlagen – und der Ressortchef möchte das auch umsetzen, sagte er Donnerstagabend in der ZiB2.

Das bedeutet de facto, dass der provisorische, dreiköpfige Weisenrat, den Brandstetter zu Beginn seiner Amtszeit eingesetzt hat, institutionalisiert wird. Der Beirat soll in brisanten Fällen oder in Fällen von Befangenheit Empfehlungen abgeben. Eine Empfehlung soll im Akt bleiben, wenn der Minister ihr nicht folgt. Damit wäre sie im jährlichen Bericht an das Parlament enthalten – und damit auch eine Kontrolle im Hohen Haus gegeben.

Vorsitzender des Weisenrats soll der jeweilige Generalprokurator sein. Er soll von zwei unabhängigen, externen Experten unterstützt werden, etwa von erfahrenen Juristen.