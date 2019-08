Weißes Haus berichtigt Trumps Aussage über Melania und Kim

Nein, Melania Trump hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nie persönlich getroffen, stellt das Weiße Haus klar. US-Präsident Donald Trump hatte diesen Anschein bei einer Pressekonferenz am G7-Gipfel im französischen Biarritz erweckt. Das Weiße Haus erklärte aber wenig später: Ein Treffen zwischen der First Lady und Kim habe es nie gegeben.

Trump vertraue sich aber bei vielen Themen seiner Frau an, hieß es in der Mitteilung. "Und auch wenn die First Lady ihn nicht getroffen hat, hat der Präsident das Gefühl, sie hätte ihn auch kennengelernt", schrieb die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Stephanie Grisham.