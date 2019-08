Trump: G7-Gipfel, um Werbung für sein Hotel zu machen?

Einen finanziellen Vorteil aus der Austragung des Gipfels der größten westlichen Industriestaaten bestritt Trump am Montag in Biarritz vehement. Er habe "in einer Kombination aus Verlusten und verpassten Geschäften drei bis fünf Milliarden Dollar" durch seine Präsidentschaft "verloren". "Das einzige, was mich interessiert, ist dieses Land", sagte er. Auch habe er früher für jede seiner Reden ein hohes Honorar bekommen, nun halte er andauernd Reden, für die er gar nichts bekomme, was aber okay sei.

Das G7-Treffen im nächsten Jahr findet fix in den USA statt. Eine Entscheidung über Ort und Termin ist zwar nicht gefallen, Trump hat seinen favorisierten Schauplatz aber klargemacht.

Der Hotelkomplex National Doral in Südflorida, in dem Trump die Staats- und Regierungschefs im nächsten Jahr empfangen will, ist vor allem für seine vier großzügigen Golfplätze bekannt. Der Immobilien-Mogul Alfred Kaskel ließ die heute 800 Hektar große Anlage 1962 aus dem Boden stampfen. "Doral" ist eine Wortschöpfung aus den Vornamen von Kaskel und seiner Frau Doris. Heute heißt eine ganze Kleinstadt wie das Hotel mit 643 Zimmern. Auf dem Gelände könnte er der Delegation jedes Staates einen eigenen Bungalow mit 50 bis 70 Zimmern zur Verfügung stellen, sagte Trump.