Weibliche Weltpolitik: Von diesen sechs Frauen werden wir 2021 noch viel hören

Sanna Marin: Links, charismatisch, erfolgreich

Bei ihrer Wahl im Dezember 2019 war Sanna Marin die jüngste Regierungschefin der Welt; kurz danach ging der Titel zurück an den neun Monate jüngeren Sebastian Kurz. Viel gemeinsam haben der ÖVP-Chef und die Vorsitzende der finnischen Sozialdemokraten allerdings nicht. Die 35-jährige Marin wuchs in einer Regenbogenfamilie auf, ihre alleinerziehende Mutter lebte mit einer Frau zusammen. Als Studentin schloss sich Marin der Sozialistischen Jugend an, gleiche Rechte für alle sind ihr größtes Anliegen. Zunächst in der Kommunalpolitik, zog die streitbare Linke 2015 ins Parlament ein. In der Koalition aus fünf Parteien – alle von Frauen geführt – war die Mutter einer Tochter zunächst Verkehrs- und Kommunikationsministerin, ehe sie zur Premierministerin aufstieg. Kurz danach kam Corona.

Marins Talent für Zwischenmenschliches trug dazu bei, dass Finnland gut durch die Krise kam. Von Anfang an setzte sie auf Transparenz, stellte sich im April in einer speziellen Pressekonferenz den Fragen von Kindern. Dass Frauen und Männer nicht nur in der Politik mit zweierlei Maß gemessen werden, zeigte sich im Oktober. Marin war mit tief ausgeschnittenem Blazer in einer Modezeitschrift zu sehen, Kritiker starteten einen Shitstorm. Doch die Solidarität mit der Politikerin war groß. Unterstützer, auch männliche, posteten ähnliche Bilder von sich und erinnerten daran, wie gern sich Russlands Staatschef Putin früher mit nacktem Oberkörper zeigte – und dafür gefeiert wurde.