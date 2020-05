Pakt bringt Chance für Millionen Einwanderer

Die Wahlen, die Wahlen“ sagte Senator John McCain uneitel auf die Frage, wieso die Republikaner einen Sinneswandel in Richtung Kompromiss vollzogen. „Wir verlieren die Stimmen der hispanischen Bevölkerung.“

Angesichts des konservativen Debakels bei der Präsidentenwahl, bei der Barack Obama mithilfe der Latinos erneut gewann, können sich auch die Republikaner dieser Wählerschicht nicht mehr verschließen. Und so kam es zu einer unerwarteten Übereinkunft in Sachen Einwanderung, die von je vier Senatoren der beiden Parteien ausgehandelt wurde und den Weg zur größten Immigrationsreform seit fast dreißig Jahren ebnet. Mit dem überparteilichen Plan könnten so elf Millionen Einwanderer, die ohne Papiere in den USA leben, „legalisiert“ werden. Der erste Schritt würde vorsehen, dass Immigranten sich zunächst registrieren lassen und (wenn keine Straftaten vorliegen) rasch eine vorläufige Aufenthaltsbewilligung erhalten – gegen eine Strafgebühr wegen unerlaubter Einwanderung und nach Nachzahlung angefallener Steuern. Dafür bräuchten sie keine Abschiebung zu fürchten.