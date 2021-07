Runde zwei für die Obamas

Am Sonntag hat US-Präsident Barack Obama im Familienkreis im "Blue Room" des Weißen Hauses den offiziellen Amtseid ablegt. Die pompöse Vereidigungszeremonie am Kapitol findet am Montag statt. Damit startet offiziell die zweite Amtszeit von Barack Obama. Politisch ist nach den ersten vier Obama-Jahren an manchen Stellen der Lack ab. Aber nur wenig hat sich abgenutzt vom Glanz der First Family, die einen völlig neuen Stil ins Weiße Haus gebracht hat.

Was die Obamas tun, was die "Fashion Queen" Michelle trägt, in ihrem Gemüsegarten erntet, was der Präsident gern isst, wie die Töchter Sasha und Malia ihren Geburtstag feiern - die Amerikaner wollen noch immer alles wissen. Nicht, dass viel von dem bekannt würde, was sich im Privatquartier im ersten Stock des Weißen Hauses tut. Aber als moderne Familie lassen die Obamas doch mehr durchblicken über ihr Leben als ihre Vorgänger. So hat Michelle just zu ihrem 49. Geburtstag einen eigenen Twitter-Account freigeschaltet - und sich über den Kurzmitteilungsdienst für die vielen Glückwünsche bedankt.