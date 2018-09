Was Kauders Abwahl für Merkel bedeutet

"Das ist eine Stunde der Demokratie. Da gibt es auch Niederlagen", kommentierte Merkel gestern in ihrer gewohnt nüchternen Art. Dennoch wird ihr das Ergebnis zu denken geben. Noch vor Wochen hat sie Brinkhaus zu verstehen gegeben, dass sie seine Kandidatur zwar begrüßt, aber weiter Kauder favorisiert. Klar, wer wie Merkel ein enges Netz an Vertrauten um sich spannt, wird nicht in Zeiten, wo es intern knirscht, einen unbekannten Abgeordneten unterstützen, wer weiß, was der vorhat, so eine Lesart von Merkels Entscheidung. Bei Volker Kauder wusste sie woran sie ist. Der 69-Jährige steht ihr seit Oppositionszeiten zur Seite: Zunächst als Generalsekretär, dann mit ihrer Wahl zur Kanzlerin 2005 als Fraktionschef von CDU/ CSU. Seither holte er oft genug die Kohlen aus dem Feuer. Er organisierte Mehrheiten für eine Politik, die manch einer in der Union eigentlich nicht mittragen wollte. Er agierte als Wortführer, wenn es darum ging, die Position der Fraktion vorzubringen, die manchmal aber mehr, wie jene der Kanzlerin klangen, monierten Kritiker. Kurz: Er verstand seinen Job eher als Unterstützer der Regierung als der Abgeordneten. Dies sorgt seit Jahren für Grummeln in der Partei, vor einem Jahr wurde Kauder bloß mit 77 Prozent abgestraft. Dieses Signal wird der Kanzlerin nicht entgangen sein, dennoch setzte sie auch diesmal auf Nummer sicher und schlug Kauder vor. Keine Experimente in unsicheren Zeiten, schon gar nicht vor so wichtigen Wahlen wie in Bayern und Hessen, so die Devise.

Neues Selbstbewusstsein

Manche Abgeordnete fühlten sich aber vielleicht genau wegen dieser Aussichten angespornt, Brinkhaus zu wählen. Denn der gelernte Steuerberater aus Westfalen, seit 1998 CDU-Mitglied, warb für einen "Generationenwechsel" und dem schönen Versprechen, die Fraktion "eigenständiger" zu machen. Das habe nichts mit Illoyalität gegenüber der Regierung zu tun, sondern etwas mit einer "selbstbewussten, starken Fraktion", kündigte er vor Wochen an. Wie selbstbewusst der Neue auftritt, wird sich zeigen. Als Fraktionschef hat er eine eigene Machtbasis, ist nicht an eine Kabinettsdisziplin gebunden. Zudem hat er zwölf Stellvertreter um sich, darunter CSU-Mann Alexander Dobrindt oder Mittelstandschef Carsten Linnemann, die Merkels-Kurs in vielen Belangen nicht teilen - vom Thema Flüchtlinge bis zur Euro-Rettungspolitik für Griechenland. Und wenn Brinkhaus will, könnte er - anders als Kauder - der Kanzlerin das Regieren schwer machen.

Als Merkel-Putscher will sich der 50-Jährige aber nicht vereinnahmen lassen, er wolle die Kanzlerin durch seine Wahl nicht beschädigt haben. "Ich habe den Willen, sie zu unterstützen, die Regierung stark zu machen", erklärte er gestern im ZDF-"heute journal". Dennoch könnte seine Wahl nun für neues Selbstbewusstsein unter den Abgeordneten gegenüber der Kanzlerin sorgen. Anfang Dezember wird die CDU auf ihrem Parteitag in Hamburg eine neue Führungsspitze wählen. Gut möglich, dass sie da auch andere aus der Deckung wagen und kandidieren.