Was hinter dem diplomatischen Schlagabtausch Wien-Moskau steckt

Der Reigen an bilateralen Besuchen war beachtlich: Bundeskanzler Sebastian Kurz in Moskau, Außenministerin Karin Kneissl in Moskau, Kremlchef Wladimir Putin in Wien, Putin bei Kneissls Hochzeit in Österreich, Kurz gleich darauf in St. Petersburg. Und wäre nicht die Affäre um einen russischen Spion in den Reihen des Bundesheers geplatzt, so hätte Kneissl Anfang Dezember erneut in Moskau empfangen werden sollen. Der Besuch wurde abgesagt. Innenminister Herbert Kickl sagte am Montag einen Besuch bei der österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft aus „Termingründen“ ab.

Man wolle angesichts der internationalen Krisen Gesprächskanäle offen halten, hieß es zu gegenseitigen Visiten immer. In Moskau kam das gut an. Als Kurz die Nationalratswahl gewann, hatten russischen Zeitungen getitelt: „Kurz nash“ – Kurz ist mit uns. Eine Schlagzeile, die an die trotzige Losung „Krim nash“ – die Krim ist unser – anknüpft, die nach der Annexion der Krim ausgegeben worden war. In Kurz, Kneissl und der FPÖ sah man Alliierte. Dann verkündeten die aber am vergangenen Freitag den Spionagefall.