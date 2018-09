Nach Ausschreitungen: Was geschah wirklich in Chemnitz?

Maaßen ist dafür bekannt, dass er mit seiner politischen Meinung nicht hinterm Berg hält, etwa zu Merkels Flüchtlingspolitik. Zudem wird ihm zuwenig Distanz zur AfD bis hin zur Beratung vorgeworfen. Ebenso wie die Vorwürfe, seine Behörde habe nach dem Terroranschlag in Berlin 2016 (Weihnachtsmarkt) Fehler vertuscht. Nur Horst Seehofer hält derzeit seine schützende Hand über ihn. Er verteidigte auch die Proteste in Chemnitz („Ich wäre, wenn ich nicht Minister wäre, als Staatsbürger auch auf die Straße gegangen“). In der Rheinischen Post legte er noch nach und bezeichnete die Frage der Migration als „Mutter aller politischen Probleme“. Dem widersprach die Kanzlerin im RTL-Sommerinterview („Ich sag’ das anders“). Was zeigt, dass es längst nicht mehr um Chemnitz oder Begrifflichkeiten geht, sondern um einen alten Streit, der nun wieder ausbrechen könnte.