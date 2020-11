Was der Wahlausgang mit den US-Medien macht

Nicht nur Parteifreunde bei den Republikanern distanzieren sich von Donald Trump – auch seine treuen Freunde bei den Medien scheinen dem Präsidenten in diesen Tagen langsam den Rücken zu kehren. Der Sender, der in den vergangenen Jahren nebst Twitter zum zentralen Medienorgan der Trump-Familie geworden ist und von so manchem sogar „Staatsmedium“ genannt wurde, überraschte in den Tagen seit der Wahl die Zuseher im In- und Ausland mit etwas, das selbstverständlich sein sollte: mit nahezu objektivem Journalismus.

Das erfreute die liberalen Amerikaner und stiftete Unruhe im Trump-Lager.

Jason Miller, Donald Trumps Wahlkampfstratege, warf Fox News auf Twitter vor, die Stimmen der Wähler ungültig machen zu wollen. Mehrere Anrufe bei Fox und Rupert Murdoch soll es gegeben haben – auch von Donald Trump persönlich.