Warum Trumps "rascher" US-Abzug an der Realität scheitert

Regionalpolitisch kommt noch ein dritter Grund ins Spiel, warum die USA länger in Syrien bleiben dürften: Der Iran. „Wir werden so lange in Syrien bleiben, wie der Iran“, hatte Bolton noch im September gesagt. Auch Trump hatte die starke iranische Präsenz in Syrien oft kritisiert. Für Brigadier Walter Feichtinger vom Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement ist der Iran nach Russland die stärkste Kraft in Syrien – noch vor der Türkei. Das verunsichert einerseits Israel – Bolton sagte dem Land gestern fortwährende Unterstützung zu – andererseits Saudi-Arabien, einen weiteren engen US-Verbündeten in der Region. Womöglich aus diesem Grund deutete Bolton auch an, dass die US-Präsenz im Süden Syrien länger erhalten werden könnte als die im Norden des Bürgerkriegslandes. Dort befinden sich einerseits Ölfelder, die nach US-Sicht nicht in die Hände des Iran fallen dürfen, andererseits führt dort eine Straße aus dem Irak nach Syrien, auf der viele schiitische Milizen ins Land kommen.