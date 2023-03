Charles in Berlin: Warum spricht der König so gut Deutsch?

Dafür sprach aber Charles' Vater Philip - er starb 2021 - Deutsch auf Muttersprachen-Niveau. Da Philip dem deutsch-dänischen Adel entstammt, hatte er enge Verbindungen zu Deutschland, die er aber besonders nach dem Krieg stets etwas vor der Öffentlichkeit geheimzuhalten versuchte. Seine vier Schwestern durften etwa nicht zur Hochzeit mit Elizabeth 1947 kommen, hatten diese doch allesamt in den deutschen Hochadel geheiratet. Als Junge lebte Philip sogar selbst kurze Zeit in Deutschland.

Charles hat also noch immer Verwandte, vor allem Cousinen und Cousins, in Deutschland. Auf Philips Wunsch besuchte er zudem die Internatsschule Gordonstoun in Schottland, sein Vater war dort ebenfalls zur Schule gegangen. Gegründet hatte die Einrichtung der deutsche Pädagoge Kurt Hahn, der seine Konzepte zuvor am Bodensee verwirklicht hatte. Ob Charles dort Deutsch lernte, ist unklar, seine Matura (A-Level) machte er laut BBC in Französisch. Deutsch steht dort aber aktuell im Lehrplan.