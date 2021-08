Warum in den USA so viele Kinder auf den Intensivstationen landen

Die wegen der Delta-Variante stark steigenden Infektionszahlen in den USA führen auch immer häufiger zu schweren Verläufen bei Kindern. Wie die deutsche Tageszeitung Welt berichtet, werden beispielsweise im Kinderkrankenhaus von Little Rock, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Arkansas, aktuell 24 Kinder mit schwerwiegenden Covid-19-Infektionen behandelt. Sieben Minderjährige befinden sich zudem auf der Intensivstation, vier müssen beatmet werden. Sie alle sind ungeimpft.

Dabei scheint sich hierzulande weitestgehend der Eindruck verfestigt zu haben, dass eine Infektion mit dem Coronavirus für Kinder ohne Vorerkrankung kaum gefährlich ist. Es stimmt zwar, dass schwere Krankheitsverläufe mit zunehmendem Alter deutlich häufiger auftreten, doch auch die ganz jungen kann es erwischen. Und je mehr Kinder sich grundsätzlich mit dem Virus infizieren, desto mehr solcher Fälle treten auf - und landen im Ernstfall auf den Intensivstationen.

Genau das kann man momentan in den Vereinigten Staaten beobachten. Alleine in der vergangenen Woche wurden in den USA 72.000 Neuinfektionen bei Kindern festgestellt, das ist knapp ein Fünftel aller registrierten Fälle - und deutlich mehr, als weltweit im bisherigen Pandemieverlauf zu beobachten war (14 Prozent). Das dürfte weniger an der agressiveren Delta-Variante liegen, als daran, dass der Anteil der Ungeimpften bei Kindern viel höher ist als bei Erwachsenen. Da hilft auch die in den USA zugelassene Impfung ab zwölf Jahren nur bedingt, denn viele Patienten sind jünger.