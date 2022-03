Warum im Saarland die Ampel nur eine Farbe hat: Rot

Einen Tag nach den Wahlen im deutschen Bundesland Saarland hieß es am Montag – für fast alle Parteien – Wunden lecken. Allen voran für die CDU, deren Ministerpräsident Tobias Hans regelrecht gedemütigt wurde – er kündigte bereits „persönliche Konsequenzen“ an. Die Konservativen, die in dem kleinen Land in den vergangenen 22 Jahren das Sagen gehabt und zuletzt in einer Großen Koalition mit der SPD regiert hatten, stürzten von 40,7 Prozent (2017) auf 28,5 Prozent ab. Ein Menetekel für die im Mai anstehenden Urnengänge in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.

Ursachenforschung

Die Ursachen der CDU-Schlappe: Wie einst bei der Bundestagswahl 2021 schrieb man der Partei und dem Spitzenkandidaten (für das Kanzleramt kandidierte damals Armin Laschet) keine Kompetenz zu. Umgekehrt nutzte die neue designierte Ministerpräsidentin, SPD-Chefin Anke Rehlinger, 45, die nun mit absoluter Mandatsmehrheit regieren kann, die Wendestimmung geschickt aus.

Zudem profitierte sie (die SPD schnellte von 30 auf 43,5 Prozent empor) von der Schwäche der „Linken“: Nachdem Oscar Lafontaine, Mitbegründer und Leithammel sowie politisches Urgestein im Saarland, knapp vor dem Urnengang die Gruppierung verlassen hatte, sackte sie ins Bodenlose: Von 12,8 auf 2,6 Prozent. Die „Linke“ flog somit aus dem Landtag.