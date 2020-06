Warum Gorbatschow Werbung für Putin macht

Sprachlich bediente sich der Kreml dabei einer Metapher, die unrussischer nicht hätte sein können. „You know the Frank Sinatra song, ,I Did It My Way'? Poland and Hungary are now doing it their way. I think the ‚Brezhnev Doctrine‘ is dead“, zitierten US-Medien im Oktober 1989 den Sprecher des Außenministeriums. Breschnews Diktum, die Staaten des Warschauer Paktes hätten sich ohne Ausnahme dem Kreml zu fügen, hatte seinen traurigen Höhepunkt bekanntlich 1968 mit dem Einmarsch der Roten Armee in Prag gefunden. Gorbatschow setzte dem nun die „Sinatra-Doktrin“ entgegen – und ließ den einstigen Vasallenstaaten ihren Willen.

Die Folge war ein politisches Erdbeben, das vor allem in Ostdeutschland spürbar war. Die dortige SED-Führung widersetzte sich dem neuen Kurs aus Moskau zwar, verfolgte sogar ihr eigenes Modell des Sozialismus, doch die Bevölkerung der DDR widersetzte sich der Honecker und seinen Getreuen. Im Herbst 1989 setzte schließlich eine Massenflucht ein, die die Randstaaten des Ostblocks komplett destabilisieren sollte – Ungarn öffnete seinen Grenzen nach Österreich, abertausende Menschen flohen von Ostdeutschland über diesen Weg in den Westen. Am 9. November 1989 sollte dann, als letztes Symbol der Trennung, die innerdeutsche Mauer endgültig fallen.

Diese Entwicklung hatte Gorbatschow vorausgesehen, wenn nicht gar intendiert, wie er selbst sagte. Kurz vor dem Mauerfall soll er Erich Honecker noch gewarnt haben, nicht in Untätigkeit zu verharren: „Das Leben verlangt mutige Entscheidungen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ Ein Zitat, das es in die Chroniken geschafft hat.