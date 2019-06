Warum es Frauen im Anti-Terror-Kampf braucht

Für Mujanayi geht es darum, nicht ständig Europa als Vorbild zu nennen, sondern zu erklären, wie wichtig ihre Themen für das Zusammenleben in Mali sind. „So stoßen wir nicht auf Ablehnung, sondern auf Interesse“, sagt sie. „Es ist ein Teil unserer Verantwortung, dass diese Aufgaben von den malischen Streitkräften wahrgenommen und durchgeführt werden“.

Das alles sei mühsame Stückarbeit, „aber mit jedem Soldaten, mit jedem Offizier, der sich zu diesem Thema Gedanken macht, ist etwas gewonnen“.

Um die Akzeptanz zusätzlich zu erhöhen, bilden auch EUTM-Soldatinnen die Streitkräfte direkt aus, lehren sie den Umgang mit der Waffe. „Es ist wichtig, dass die Mission es so vorlebt, wie es sein sollte – und das tut sie, indem die Frauen bei der Ausbildung gesehen werden“, sagt Mujanayi, die Politikwissenschaften und Internationale Entwicklung studiert hat und in der Direktion für Sicherheitspolitik des Verteidigungsministeriums arbeitet. Erfahrung in der Region hat sie bereits gesammelt – unter anderem, als sie das Stabspersonal der Mission G5-Sahel unterrichtete.