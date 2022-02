Warum das „Deutsche Eck“ ganz woanders ist

„Was die Deutschen und die Österreicher trennt, ist ihre gemeinsame Sprache“, hat Karl Kraus zwar nie gesagt, stimmt aber? 96 Prozent der in der erwähnten Studie befragten Österreicher sagen auf die Frage, woran erkennen Sie einen Deutschen: „An der Sprache.“

Markanteste Beispiele?

Das Wort „servus“ zum Beispiel. Ich habe hier gelernt, dass der Gruß so informell ist, dass er eher in Duz-Beziehungen verwendet wird. Und der Deutsche wundert sich, wenn er einen Österreicher mit „servus“ begrüßt, dass der ihn dann duzt – und hält das für distanzlos.

Schön, bitte noch ein Beispiel.

Das „Deutsche Eck“. Wenn Sie in Wien auf Wikipedia den Begriff eingeben, ist das die schnellste Straßenverbindung über Salzburg in den Westen; wenn Sie in Berlin Wikipedia befragen, erfahren Sie, das „Deutsche Eck“ steht in Koblenz am Zusammenfluss von Rhein und Mosel. Das weiß keiner vom anderen – und hatte noch mehr Verständnisprobleme, als in der Corona-Krise der Verkehr übers „Deutsche Eck“ eingestellt wurde.

Was haben Sie in Österreich am liebsten getan, außer Botschafter zu sein natürlich? Rad fahren. Das war sehr wichtig in der Pandemie, dass ich mit meinem Rennrad in den Wienerwald fahren, Berge hochfahren konnte.