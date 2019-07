Warum Boris Johnson mit Churchill nicht viel gemeinsam hat

Auf den zweiten Blick unterscheiden sich die beiden Politiker massiv: Während Churchill seinem Volk „Blood, Sweat and Tears“ versprach, verspricht Johnson das Paradies. Ohne einen Plan dafür zu haben. Auch in der Position zur Europäischen Union könnten die Unterschiede kaum größer sein: Churchill träumte von einem vereinten Europa, Johnson will so rasch wie möglich weg davon.