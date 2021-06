Warschau beugt sich nicht dem EU-Druck

Rückendeckung bekommt die polnische Regierung von ihrem Landsmann, EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Nach einem Treffen mit dem polnischen Staatsoberhaupt Andrzej Duda am Montag in Brüssel, versuchte Tusk sein Gegenüber zu beruhigen. Er kritisierte die Entscheidung der EU-Kommission, ein Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in Polen einzuleiten. Die Brüsseler Behörde habe zwar vermutlich in guter Absicht gehandelt, aber es hätte auch andere Wege gegeben, sagte der ehemalige polnische Premier. Damit fiel Tusk innerhalb von wenigen Wochen zum zweiten Mal der Kommission in den Rücken (zuerst hatte er Juncker wegen seiner Pläne zur fairen Flüchtlingsaufteilung kritisiert, Anm.).

Nicht gut ist Tusk auch auf Parlamentspräsident Martin Schulz zu sprechen. Ihm und einigen anderen EU-Politikern warf er "eine hysterische Debatte über Polen" vor. Schulz hatte kürzlich der Regierung in Polen vorgeworfen, die europäische Politik "putinisieren" zu wollen, sprich, rechtsstaatliche Prinzipien außer Kraft setzen zu wollen.

Indessen will PiS-Chef Kaczyński auch den Verwaltungsgerichtshof ändern, dem Land eine neue Verfassung geben und Großunternehmen, ähnlich wie in Ungarn, neue Abgaben verpassen. Investoren sind vorsichtig geworden, Polen ist nach der Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit durch Standard & Poor’s ins Fadenkreuz der Märkte geraten.