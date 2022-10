Warm Tschechien jetzt Kaliningrad "annektiert"

Immer mehr User greifen den Witz auf und spinnen die Geschichte weiter: Mit der Annexion werde eine eine historische Ungerechtigkeit korrigiert. Die Stadt Kaliningrad – vor 1945 als Königsberg Teil des deutschen Kaiserreiches bzw. Ostpreußens – werde künftig den tschechischen Namen Královec tragen. Damit korrigiere man schließlich wurde das 1283 gegründete Königsberg nach dem böhmischen König Přemysl Ottokar II. so benannt, der dem Deutschen Orden im Mittelalter half, die Gebiete rund um das heutige Kaliningrad zu erobern.

Russland in der Bredouille

Doch während man in Tschechien und Polen seit Tagen lacht, nimmt man den Streich in Russland bitterernst: Das Internetportal politexpert.net sah sich gezwungen, einen Experten dazu zu befragen. Michail Timoschenko, ein Oberst im Ruhestand, versicherte im Interview, Polen und Tschechien sollten sich keine Hoffnungen auf eine Teilung des Kaliningrader Gebiets machen, Russland werde niemals sein Territorium aufgeben. Warschau könnte sich in die Enge treiben, sollte es die Kräfte der Baltischen Flotte der Russischen Föderation provozieren, hieß es.

Offenbar versteht der Experte keinen Spaß.