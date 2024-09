Wardrobe Gate: Wie Englands First Lady ins Rampenlicht kam

Dieses Politikdrama entfaltete sich an ungewöhnlicher Stelle: Bei der Modeschau der englischen Designerin Edeline Lee, am vierten Tag der Londoner Fashion Show, richtete sich die Aufmerksamkeit zunächst weniger auf den Catwalk, als auf das Publikum. In der ersten Reihe saß die neue First Lady, Victoria Starmer, in fließendem Polkadot-Kleid. So weit, so – theoretisch – ungewöhnlich.

Victoria Starmer, frühere Anwältin und derzeitige NHS-Sozialarbeiterin, ist eine zurückhaltende First Lady.