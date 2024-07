Im britischen Budget klafft ein 26-Milliarden-Euro-Loch: Wie kann das sein?

© via REUTERS/UK Parliament/Jessica Taylor

Also, erwiderte Ex-Finanzminster Jeremy Hunt , sei das Loch ja durch ihre politischen Entscheidungen entstanden. Reeves' Anschuldigungen seien „absoluter Blödsin“ und ein „schamloser Versuch“, damit eine spätere Steuererhöhung zu rechtfertigen.

Doch ein Blick in Reeves Aufschlüsselung zeigt auch, dass die Schuld ein Teil des Lochs nicht der ehemaligen Regierung unter Rishi Sunak zufällt. Knapp die Hälfte – 11 Milliarden Euro – stammt aus der überinflationären Anhebung der Gehälter im öffentlichen Sektor. Damit will die neue Regierung Versäumnisse der letzten Jahre nachholen und langjährige Streiks beilegen.

Es hat fast schon Tradition, sich gegenseitig am Beginn eines Machtwechsels von Labour zu den Tories die Schuld für Löcher im Budget zuzuweisen. Im Oktober 2010 hatte der konservative Schatzkanzler George Osborne der Nation erklärt, sie stehe aufgrund der Fehlkalkulation der vorherigen Labour-Regierung „am Rande des Bankrotts“. Vier Tage später stellte er seinen Rettungsplan vor: 94 Milliarden Euro an staatlichen Kürzungen.

Labour-Abgeordnete warfen Osbourne daraufhin vor, er hätte die Öffentlichkeit in die Irre geführt, um die Kürzungen zu rechtzufertigen. Doch das ging nicht auf - was vor allem an einer Notiz von Ex-Finanz-Chefsekretär Liam Byrne lag.

Ein Satz für die Geschichte

Der hatte seinem Nachfolger David Laws einen Brief auf dessen Schreibtisch zurückgelassen. Darin stand ein Satz: „Sehr geehrter Herr Chefsekretär, ich muss Ihnen leider sagen, dass kein Geld mehr da ist.“

Der Brief, räumte Byrne später im Guardian ein, sei nicht nur dumm gewesen, er war verletzend: „Ich schätze, ich wollte ihm an seinem ersten Tag in einem der schwierigsten Jobs der Regierung ein freundliches Wort anbieten und eine alte Tradition ehren.“