„Die Gewalt an griechischen Grenzen hat System. Das wussten wir. Doch was sich jetzt an staatlichem Handeln durch Griechenland offenbart, übersteigt selbst meine schlimmsten Befürchtungen“, sagt die Sprecherin der Grünen für Migration und Menschenrechte, Ewa Ernst-Dziedzic, zu den aktuellen Berichten über das Kidnapping von geflüchteten Familien auf Lesbos und den aktiven, illegalen Push-backs in einem aufblasbarem Floß Richtung Türkei.

