„Es sieht aus, als wäre eine Bombe explodiert.“Francisco Miguel Reyes, Bürgermeister der spanischen Stadt Los Gallardos, spricht vom verheerendsten Feuer in der Geschichte Andalusiens. 6.600 Hektar Land – mehr als 9.400 Fußballfelder – hat der seit Donnerstag wütende Waldbrand bereits zerstört. Mindestens zwölf Menschen sollen ums Leben gekommen sein, 23 werden vermisst; 500 Soldaten und Einsatzkräfte und 30 Löschflugzeuge und -hubschrauber sind um die Gemeinden Los Gallardos und Bédar im Einsatz, rund 70 Kilometer nordöstlich der Provinzhauptstadt Almería. Samstagmittag war erstmals von einem „Zeitfenster zur Offensive“ die Rede: Der Wind war schwach, die relative Luftfeuchtigkeit lag bei 50 Prozent. „Bislang haben wir daran gearbeitet, das Feuer einzudämmen und ein Übergreifen auf die Flanken zu verhindern. Heute können wir es erstmals aktiv bekämpfen“, so der andalusische Regionalminister für Katastrophenschutz, Antonio Sanz, am Samstag.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / CARLOS BARBA Das Dorf Bédar, wo sich das Feuer nach Behördenangaben besonders überraschend und schnell ausbreitete.

100 Meter pro Minute Der Brand wurde offenbar durch ein herabgestürztes Stromkabel verursacht. Die Flammen breiteten sich in der von der Hitze ausgebrannten Vegetation um Los Gallardos bei Almería rasend schnell aus – am Freitag war von einer Geschwindigkeit von 100 Metern pro Minute die Rede. Die zwölf Menschen dürften beim Versuch zu fliehen ums Leben gekommen sein – trotz der Anweisung der Behörden, zu Hause zu bleiben. Vier Personen wurden in einem Auto eingeklemmt gefunden. Ihr Todesurteil dürfte der Versuch gewesen sein, über ein ausgetrocknetes Bachbett dem Feuer zu entkommen. Dabei dürften sie von den Flammen eingeholt worden sein. Eine andere Gruppe von neun Menschen flüchtete unwissentlich in eine Sackgasse hinein. Unter den Opfern dürften auch Touristen aus Großbritannien und Belgien sein. Man müsse aber die Identifizierung der Opfer abwarten. Diese gestalte sich schwierig, hieß es. Nach Angaben des gerichtsmedizinischen Instituts in Almería wurden DNA-Proben zur Analyse nach Madrid geschickt. Zudem seien acht Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Die Topografie erschwert sowohl die Evakuierung als auch die Löscharbeiten; vor allem in die zahlreichen Schluchten können schwere Löschfahrzeuge nicht vordringen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / CARLOS BARBA Mehr als 6.600 Hektar Land sind verbrannt.