Wahlprüfer eingeschüchtert: Telefonat bringt Trump unter Druck

Ex-US-Präsident Donald Trump soll einem Medienbericht zufolge nach seiner Niederlage im Jahr 2020 versucht haben, zwei Wahlprüfer im US-Bundesstaat Michigan von einer Bestätigung der Ergebnisse in ihrem Bezirk abzuhalten. Die Zeitung "The Detroit News" veröffentlichte am Donnerstag (Ortszeit) Mitschnitte eines Telefonats, in denen Trump den republikanischen Mitgliedern des Wahlprüfungsausschusses in Wayne County sagt, sie würden im Falle einer Bestätigung schlecht dastehen.

"Wir können nicht zulassen, dass diese Menschen uns unser Land wegnehmen", fügte Trump demnach hinzu. Ebenfalls bei dem Telefonat anwesend war demnach die Chefin des Nationalkomitees der Republikaner (RNC), Ronna McDaniel. Sie wies die beiden Wahlprüfer laut den Mitschnitten an, "nicht zu unterschreiben". "Wir werden Ihnen Anwälte besorgen", sagte McDaniel weiter. Auch Trump betonte: "Wir werden uns darum kümmern."

