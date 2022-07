Wahlkampfvideo: Schwarzer Republikaner kämpft gegen "KKK-Demokraten"

“Aber wenn dieses Gewehr das einzige ist, das zwischen deiner Familie und einem Dutzend aggressiver Demokraten in KKK-Kutten, brauchst du wahrscheinlich diese halbautomatische Waffe und alle 30 Patronen“, sagt Jerone Davison in seinem Wahlwerbespot. Zu dramatischer Musik posiert der schwarze, republikanische Kandidat für die US-Kongresswahlen in Arizona mit einer AR-15. Jener halbautomatischen Waffe, mit der beispielsweise der Attentäter beim Amoklauf an der Robb Elementary School am 24. Mai 19 Kinder und zwei Lehrerinnen ermordete.