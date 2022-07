Trotzdem zählen Experten auch Attentäter wie Crimo zum rechtsextremen Terrorismus. Drei Hauptgruppen werden unterschieden. „Weiße Rassisten“, also jene Menschen, die an die Überlegenheit der weißen Rasse glauben, überzeugt sind, dass deren Führungsrolle akut bedroht ist und daher mit der Waffe in der Hand verteidigt werden muss. Kernelement ihrer Ideologie ist der „große Ersatz“, also der Austausch der weißen Bevölkerung durch Einwanderer aus anderen Kulturen. Sie operieren meistens alleine.

Sexuell enthaltsam

Die zweite Gruppe sind „regierungsfeindliche Extremisten“, also jene meist zumindest lose organisierten Gruppen, die überzeugt sind, dass die US-Regierung zu ihrem Feind geworden ist und daher mit Gewalt bekämpft werden muss. Viele der Kapitol-Stürmer vom 6. Jänner 2020 gehörten dazu.

Crimo wird wohl eher in die dritte Gruppe eingereiht: Den „Incels“, englische Abkürzung für „unfreiwillig sexuell enthaltsame Männer“. Ihre Überzeugungen entspringen einer grundsätzlichen Frustration und Verzweiflung über die Welt, die sie vermeintlich ablehnt.

So unterschiedlich diese Tätergruppen sind, für die Experten gibt es im Internet viele Regionen und Themen, wo sie einander begegnen – und so zu einer gemeinsamen Gefahr des rechten Terrors verschmelzen. Und dieser Terror, das zeigen aktuelle Statistiken, ist für zwei Drittel aller Anschläge in den USA verantwortlich.