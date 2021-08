Wahlkampf in Deutschland: Der Scholz-Zug nimmt deutlich an Fahrt auf

Sie nannten ihn "Roter Messias", "Gottkanzler" oder einfach nur "The Schulz" – die Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten im März 2017 elektrisierte die SPD. In Umfragen kam sie immer dichter an CDU/CSU heran, nur zwei Prozentpunkte trennte sie noch von der Kanzlerinnenpartei – bis der Schulz-Zug ins Stocken geriet, auch durch verlorene Landtagswahlen oder das Reingrätschen der eigenen Leute in den Wahlkampf.

Nun erleben die Sozialdemokraten um Kanzlerkandidat Olaf Scholz ein Déjà-vu der erfreulichen Art: Sie holen weiter auf, ziehen beim Meinungsforschungsinstitut Forsa an den Grünen vorbei und legen im RTL/ntv-Trendbarometer zur Vorwoche zwei Prozentpunkte zu – mit 21 Prozent sind sie nur mehr zwei Punkte hinter der Union (23 Prozent). Die Grünen sind bei 19 Prozent.