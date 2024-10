Kurioses Wahlergebnis: Stimmenstärkster hatte gar nicht kandidiert

Bei der Bürgermeisterwahl in dem deutschen Ort Bissingen an der Teck hat ein Kommunalpolitiker die absolute Mehrheit der Stimmen eingefahren, obwohl er gar nicht auf dem Wahlzettel stand. Die meisten Wählerinnen und Wähler in der Kommune setzten am Sonntag den Namen des stellvertretenden Bürgermeisters Siegfried Nägele in die sogenannte freie Zeile unter den Namen der beiden tatsächlichen Kandidaten. Bissingen gehört zur Region Stuttgart.