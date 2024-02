Nach Wahlen in Pakistan: Gleich 2 Parteien beanspruchen den Sieg für sich

In Pakistan will die PTI-Partei des inhaftierten Ex-Ministerpräsidenten Imran Khan eine Regierung bilden. Die von ihr unterstützten unabhängigen Kandidaten wollten sich darum bemühen, sie hätten bei der Parlamentswahl die meisten Sitze errungen, erklärte der Interims-Chef der PTI, Gohar Khan, am Samstag. Er sprach erneut von Wahlbetrug und forderte die Institutionen des südasiatischen Landes auf, den Wählerwillen zu respektieren.

Sollte bis Samstagabend kein Endergebnis vorliegen, rief er für Sonntag zu friedlichen Protesten auf.