Pakistan: Wahl unter Ausschluss des Favoriten

„Gäbe es freie Wahlen, würde Imran Khans Partei PTI gewinnen“, sagt der deutsche Pakistan-Experte Leo Wigger von der Candid Foundation. Doch das scheint unmöglich: Der PTI wurde ihr Wahlsymbol – der Cricketschläger, eine Anspielung auf Khans Karriere als Cricket-Star – entzogen. In einem Land, wo rund die Hälfte aller Erwachsenen weder lesen noch schreiben können, ein fataler Nachteil.

„Khan gilt als enorm charismatisch. Als ehemaliger Cricketspieler ist er als Sportstar vergleichbar mit Toni Polster oder Franz Beckenbauer“, sagt Wigger. In Pakistan ist Cricket Nationalsport. Doch nicht nur Khans Glamourfaktor und seine islamisch-nationalistische Rhetorik haben ihn zum Hoffnungsträger gemacht, besonders für junge Pakistanis. Khans Antritt 2018 war eine Alternative zum festgefahrenen Parteiensystem, das von den Familien Sharif und Bhutto dominiert worden war.

Duell der Familien

Ebendiese Familien feiern nun ihr Comeback. Favorit ist die Muslimliga von Premier Nawaz Sharif. Die Partei gilt in dieser Wahl als Verbündete des Militärs. Doch das war nicht immer so: Parteichef Sharif wanderte einst nach einem Zerwürfnis mit der Armee, die immer wieder Partner fallen lässt, wenn sie sich als zu widerspenstig herausstellen, ins Gefängnis und ging ins Londoner Exil. Jetzt ist der Industrielle zurück – wohl auf Signal von Strippenziehern in den Streitkräften.