Wahlbeeinflussung: Trump spricht von "Schwindel" über Russland

Unklar blieb, ob der US-Präsident auch darüber hinaus generell anzweifeln wollte, dass Russland hinter Hackerangriffen und Desinformationskampagnen in den USA steckt. In der Vergangenheit hatte er entgegen der Erkenntnisse der US-Geheimdienste wiederholt in Zweifel gezogen, dass Moskau für die Cyberangriffe auf das Umfeld seiner Wahlkampfrivalin Hillary Clinton 2016 verantwortlich war.

Mit keinem Wort ging Trump in seiner Rede auf die dramatischen Warnungen seiner Sicherheitsdienste vor einer verdeckten russischen Internetkampagne auch in der derzeitigen Kampagne für die US-Kongresswahlen im November ein. Moskau betreibe eine "umfassende" Internetkampagne, um die USA "zu schwächen und zu spalten", hatte der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats nur wenige Stunden vor Trumps Auftritt in Pennsylvania gesagt.