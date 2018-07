Donald Trump auf Ausreden-Irrfahrt

John Kelly muss geahnt haben, dass sein Chef auch im Krisen-Modus immer er selbst bleibt, sprich: unberechenbar. Donald Trump hatte sich davon überzeugen lassen, die größten Scherben zusammenzufegen. Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo, so war zu erfahren, hatten sich ordentlich ins Zeug gelegt. Schließlich reichten die Einschätzungen von Trumps Auftritt an der Seite von Wladimir Putin von unterwürfig bis landesverräterisch.

Der US-Präsident setzte also gerade dazu an, eine Erklärung zu verlesen. Er wollte seine als skandalös bezeichnet Pro-Putin-Haltung in der Frage russischer Manipulationen bei der US-Wahl 2016 mit einem „Versprecher“ erklären. Da ging im Weißen Haus plötzlich das Licht aus. Der Stabschef hatte persönlich auf den Lichtschalter gedrückt. Unabsichtlich, wie es später hieß.

Aber für einen Moment saß Trump im Dunkeln. Was zur Substanz seines Vortrags passen sollte, den US-Beobachter als den „dümmsten Rückzieher aller Zeiten“ charakterisierten. In Kurzform: In Helsinki hatte Trump die Erkenntnisse der eigenen Geheimdienste beiseite gewischt und sich die Unschuldsbeteuerung Putins zu eigen gemacht. Der hatte kategorisch bestritten, dass vom Kreml gelenkte Cyber-Schergen die US-Wahl zugunsten Trumps beeinflussen wollten; obwohl genau deshalb just zwölf Agenten des russischen Militär-Geheimdienstes GRU in den USA wegen Verschwörung angeklagt wurden. Er könne sich NICHT vorstellen, dass Russland so etwas getan habe, apportierte Trump artig wie ein Schoßhund den von Putin übrig gelassenen Knochen. Im Lichte des gewaltigen Protests, den das zu Hause auslöste, ließ sich Trump notgedrungen von seinem Redenschreiber Stephen Miller eine kleine Wortklauberei basteln, um die Wogen zu glätten. Tatsächlich, so sagte Trump mit erkennbarer Widerwilligkeit 24 Stunden nach Anrichten des Schlamassels, habe er ausdrücken wollen, er habe es sich NICHT vorstellen können, dass Russland NICHT in den Wahlprozess eingegriffen hat. Mit dieser „doppelten Verneinung“ und dem Bekenntnis, dass er „volles Vertrauen“ in die Arbeit seiner Geheimdienste besitze, wollte der Präsident die XXL-groß gewordene Kuh vom Eis bugsieren, erreichte aber durch eigenes Verschulden das Gegenteil.