Rumänien: Das Volk hat die Nase voll – und muss wählen gehen

Es ist das Duell zweier jahrelanger Rivalen: Klaus Johannis gegen Viorica Dancila. Er: Präsident Rumäniens bürgerlicher Prägung und als solcher schärfster Kritiker vor allem ihrer Politik. Sie: Zwischen Jänner 2018 und November 2019 Premierministerin und damit Ex-Chefin einer Regierung, deren Maßnahmen sowohl im Land als auch auf europäischer Ebene harte Kritik hervorriefen.

Am Sonntag finden in Rumänien Präsidentenwahlen statt. 19 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Und Amtsinhaber Johannis geht als haushoher Favorit ins Rennen. Neben ihm bewerben sich zwölf weitere Kandidaten. Und als eine der drei aussichtsreichsten für den Einzug in eine Stichwahl gilt Dancila von der sozialistischen PSD.