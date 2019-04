Wahl in Indonesien: Sieg für Amtsinhaber zeichnet sich ab

192 Millionen Wahlberechtigte waren am Mittwoch dazu aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt, hunderte Parlamentsabgeordnete und tausende kommunale Volksvertreter zu bestimmen. Dafür stehen in der drittgrößten Demokratie der Erde 800.000 Wahllokale zur Verfügung, die von zwei Millionen Sicherheitskräften bewacht werden.

Per Elefant zum Wahllokal

Viele der Wahllokale liegen an so schwer zugänglichen Orten, dass die Wahlurnen per Boot, Flugzeug, Motorrad, Pferd oder sogar Elefant an ihren Bestimmungsort gebracht werden mussten. Während die meisten Wahllokale wie geplant um 13.00 Uhr Ortszeit (8.00 Uhr MESZ) schlossen, blieben einige von ihnen aufgrund des großen Andrangs länger geöffnet. Indonesien besteht aus 17.000 Inseln.

Mit 260 Millionen Einwohnern ist Indonesien das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Zudem gehört es zum Kreis der großen Industrie- und Schwellenländer ( G20).