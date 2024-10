Wahl in Bulgarien: Konservative GERB-Partei laut Exit-Polls vorn

In Bulgarien hat die bürgerliche GERB-Partei des früheren Langzeit-Premiers Bojko Borissow die siebente vorgezogene Parlamentswahl in dreieinhalb Jahren laut Nachwahlbefragungen am Sonntag gewonnen. Sie kommt laut Exit-Polls des Meinungsforschungsinstituts "Gallup International" auf 25,1 Prozent der Stimmen. Unklar bleibt, ob sie eine Regierungsmehrheit organisieren kann, denn in das neue Parlament in Sofia ziehen demnach sieben bis neun Parteien ein.