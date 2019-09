Wahl eines NPD-Ortsvorstehers erschüttert deutsche Politik

Die Wahl eines Politikers der rechtsextremen NPD zum Ortsvorsteher in Hessen mit den Stimmen aller anderen dort vertretenen Parteien sorgt in Deutschland für Empörung. Die Entscheidung, den NPD-Funktionär Stefan Jagsch zum Ortsvorsteher der Waldsiedlung, eines Ortsteils von Altenstadt in der Wetterau, zu wählen, schlägt Wellen bis nach Berlin. Der Vorgang sei "unfassbar und mit nichts zu rechtfertigen", kritisierte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

Diese Entscheidung müsse "sofort rückgängig gemacht werden", forderte Klingbeil am Samstagabend auf Twitter. Die SPD habe "eine ganz klare Haltung: Wir kooperieren nicht mit Nazis! Niemals! Das gilt im Bund, im Land, in den Kommunen."