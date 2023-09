Trotz Waffenstillstand: Eritrea begeht Kriegsverbrechen in Tigray

Mitarbeiter von Amnesty International sprachen mit elf Frauen, die angaben, nach Abschluss des Waffenstillstands vergewaltigt oder sexuell versklavt worden zu sein. Zusätzlich gaben mehr als 40 Frauen einer lokalen zivilgesellschaftlichen Organisation ähnliche Berichte. Einige seien in einem Militärlager der eritreischen Streitkräfte vergewaltigt worden, andere in ihren eigenen Häusern oder in von den Streitkräften besetzten Häusern, heißt es in dem Bericht.

Mehr als 100 außergerichtliche Hinrichtungen

Amnesty sprach außerdem mit Zeugen, Überlebenden und Familienangehörigen von mindestens 20 Zivilisten, die bei Hausdurchsuchungen durch eritreische Streitkräfte vorsätzlich getötet worden seien. Darüber hinaus habe ein lokaler Sozialarbeiter mehr als 100 außergerichtliche Hinrichtungen von Zivilisten gezählt. Diese habe Amnesty jedoch nicht unabhängig bestätigen können.

Insgesamt waren während des Konflikts seit November 2020 laut UNO mehrere Hunderttausend Menschen ums Leben gekommen. Die Forschungsgruppe International Crisis Group (ICG) bezeichnete den Konflikt in dem bevölkerungsreichen Land am Horn Afrikas mit seinen 120 Millionen Einwohnern als "einen der tödlichsten weltweit".