Trotz Waffenruhe erneut Luftangriffe im Sudan

Die deutsche Bundeswehr wird unterdessen ihre Evakuierungsflüge aus dem Sudan am Dienstagabend beenden. Das gaben Auswärtiges Amt und das Verteidigungsministerium in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. "Sofern andere Nationen den Betrieb des Flugverkehrs sicherstellen, sind keine weiteren deutschen Evakuierungsflüge aus dieser Region geplant", heißt es dort. Am Abend ist ein letzter und damit sechster Flug geplant. Das Krisenunterstützungsteam des Auswärtigen Amtes und die Bundeswehr würden dann ihre Kräfte zurück nach Deutschland verlegen. Noch in Sudan verbliebenen Deutsche könnten in den nächsten Tagen von den internationalen Partnern bei deren Evakuierungsflügen mitgenommen werden.

Beide Ministerien gaben an, dass bis Dienstagmittag bei fünf Evakuierungsflügen rund 490 Personen durch die Bundeswehr ausgeflogen wurden, darunter rund 170 Deutsche und 20 Jordanier. Die Bundeswehr habe insgesamt Menschen aus rund 30 Nationen evakuiert, zum Beispiel 90 Kanadier und mehr als 40 Niederländer. Die Menschen wurden zunächst nach Jordanien geflogen.