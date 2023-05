Vucevic löst Vucic an Spitze von Serbiens Regierungspartei SNS ab

Vucic bleibt alleiniger Machthaber

In Serbien zweifelt niemand daran, dass er weiter das informelle und alleinige Zentrum der Macht im Land bleiben wird, denn Vucevic gilt als getreuer Gefolgsmann des Präsidenten. Der Rechtsanwalt war von 2012 bis 2022 Bürgermeister von Novi Sad, der zweitgrößten Stadt Serbiens. Kritikern zufolge ordnete er die Amtsführung völlig den Geschäftsinteressen umstrittener Investoren aus dem Umkreis der SNS unter. Nach den Wahlen im Vorjahr wurde er Verteidigungsminister.

Vucic kündigte zuletzt an, eine neue Volksbewegung mit ihm selbst an der Spitze zu schaffen. Diese soll Menschen parteiübergreifend ansprechen. Zugleich bleibe er selbst Mitglied der SNS, sagte er am Samstag auf dem Parteitag in Kragujevac, 110 Kilometer südlich von Belgrad.