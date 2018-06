Vranitzky: „Einzelfälle wiederholen sich ständig“

Heute vor 25 Jahren, am 9. Juni 1993, hielt Franz Vranitzky als Kanzler eine historische Rede an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Tenor: Österreicher waren nicht nur Opfer des Nationalsozialismus, sondern auch Täter. Vranitzky entschuldigte sich im Namen der Republik bei den Opfern des NS-Regimes.

25 Jahre danach bricht heute Kanzler Sebastian Kurz zu einer Israel-Visite auf.

KURIER: Herr Doktor Vranitzky, wie schätzen Sie heute die Beziehungen zu Israel ein?

Franz Vranitzky: Die Beziehungen zu Israel sind intakt, es gibt keine Verzerrungen, was das Einvernehmen zwischen beiden Staaten stören könnte.

Ist Israels Boykott der FPÖ-Minister keine Verzerrung?

Damit musste man rechnen. Ob das eine Störung der gesamtstaatlichen Beziehung ist, sei dahin gestellt.

Ihre Rede war eine Zäsur für die heimische Zeitgeschichte. War es auch eine Zäsur in den Beziehungen zu Israel?

Es war insofern eine Zäsur, als die Verhältnisse zwischen beiden Ländern, die da und dort überschattet waren, normalisiert wurden. Das hat sich 1993 bestätigt. Ich bin mit meiner Delegation von der Staatsspitze außerordentlich freundschaftlich begrüßt und betreut worden.

Welche Rolle spielten damals die Nahost-Verhandlungen?

Wir standen damals unter dem Eindruck der von Kreisky entwickelten These, dass es zu Friedens- und Normalisierungsverhandlungen zwischen Israel und der PLO nur dann kommen kann, wenn man der PLO einen Status einräumt, der sie zu Verhandlungen auf Augenhöhe berechtigt. Das war ja auch der Fall. Das Duo an Israels Staatsspitze (Rabin, Peres) haben dieser These nicht widersprochen. Ich habe sie weitergeführt und habe Arafat zu einem anderen Zeitpunkt besucht. Die internationale Gemeinschaft hat diesen Weg der Normalisierung honoriert, Rabin, Peres und Arafat bekamen 1994 den Friedensnobelpreis. Zum Unglück aller, ist Rabin später ermordet worden. Damit hat die Zeitgeschichte ein anderes Kapitel aufgeschlagen.