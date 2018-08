Vorwürfe gegen heimische Firma: Serbien verschreckt Investoren

Bojan Markovic und Goran Krstic traf es wie ein Blitz aus heiterem Himmel: Seit mehr als zehn Jahren haben die beiden Serben die Geschäfte des österreichischen Unternehmens FCC Austria Abfall Service in Serbien geleitet, als Anfang Juli die Handschellen klickten. „Ohne Vorwarnung, ohne vorangegangene Beschwerden oder Klagen wurden unsere beiden Geschäftsführer in Untersuchungshaft gesteckt“, schildert FCC-Austria-Vorstandsvorsitzender Björn Mittendorfer. Eine offizielle Anklage gibt es nicht, nur einen anonymen Vorwurf: Das Unternehmen soll auf seiner Deponie nahe der serbischen Kleinstadt Kikinda angeblich „gefährliche Abfälle illegal gelagert haben“.

Mittendorfer bestreitet dies gegenüber dem KURIER vehement: „Von den 600 bis 700 Deponien, die es in Serbien gibt, haben nur sechs einen ähnlich hohen Standard, nämlich nach EU-Normen, wie wir. Allein im Vorjahr wurden wir sieben Mal von den Behörden geprüft, nie gab es Beanstandungen.“ Und überhaupt habe es in den zwölf Jahren, die das österreichische Abfallentsorgungsunternehmen FCC im Balkanland aktiv ist, nie Probleme gegeben. Die Konzernleitung im niederösterreichischen Himberg sieht ihre beiden Manager jedenfalls „als unschuldig“ an. Ihre Untersuchungshaft wurde indessen vor drei Tagen abermals um 30 Tage verlängert.

Vermutet wird eine politische Intrige zwischen den serbischen Koalitionsparteien, die laut Mittendorfer „auf unseren Schultern ausgetragen wird“. Vor allem aber wirft das aus Mittendorfers Sicht zweifelhafte Verfahren – noch immer keine ausgewerteten Bodenproben, noch immer keine Beweise – gegen die beiden serbischen Geschäftsführer grundsätzliche Fragen auf: „Wenn es in Serbien keine ausreichende Rechtssicherheit gibt, müssen wir uns grundsätzlich überlegen, ob wir unsere Investments fortführen.“ 15 Millionen Euro hat der Konzern bis heute in Serbien investiert und damit rund 130 Arbeitsplätze geschaffen.