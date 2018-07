Vorwürfe gegen Küstenwache: Frau zum Sterben zurückgelassen?

Schon am Dienstag hatte die spanische NGO "Proactiva Open Arms" schwere Vorwürfe gegen die libysche Küstenwache erhoben: Sie habe eine Frau und ein Kind an Bord eines Fischerbootes sterben lassen, weil sie nicht in ein libysches Schiff einsteigen wollten, twitterte der Chef der Hilfsorganisation, Oscar Camps.

"Die libysche Küstenwache hat davon berichtet, 18 Menschen in einem Boot humanitäre Hilfe geleistet zu haben. Sie hat aber nicht gesagt, dass sie zwei Frauen und ein Kind an Bord des Bootes gelassen und dieses versenkt haben, weil die beiden nicht in das libysche Schiff einsteigen wollten", teilte weiter Camps mit.

Eine zweite Frau konnte aber von der NGO gerettet werden. Bilder von ihr gehen nun um die Welt.