Vor Kurz-Besuch: Streit in der Union flammt wieder auf

Abwarten und Aussitzen ist eine Strategie, die für Kanzlerin Merkel gut und lange funktionierte. Doch nach dem G-7-Debakel mit Trump, dem Handelsstreit sowie innenpolitischen Druck durch den Skandal in der Asylbehörde (Bamf) und den Tod der 14-jährigen Susanna F., legt es die Kanzlerin am Sonntag anders an. Also, raus aus der Deckung und rein ins TV-Studio zu Talkerin Anne Will.

Merkels Strategie: Sie umarmte ihre Kritiker, nahm Verantwortung auf sich und ging außenpolitisch in die Offensive. Sie wolle Europa stärken und unter diesen Umständen wird sie auch mit ihrem heutigen Besucher eng kooperieren müssen: Sebastian Kurz. Den Kanzler-Novizen nahm sie schon vorab via TV-Interview in die Pflicht. Kurz werde während seiner EU-Ratspräsidentschaft vieles tun können, um Europa in der Flüchtlingsfrage nach vorne zu bringen. Damit legte sie ihm die Latte hoch. Der 31-Jährige wird heute in Berlin wieder für seine Ideen zum Außengrenzschutz der EU werben, also ähnliches verkünden wie schon bei seinem Antrittsbesuch im Jänner und zuletzt in Brüssel.

Die mediale Aufmerksamkeit ist ihm gewiss – alleine für seinen Status als Merkel-Kritiker, der sich über ihre Flüchtlingspolitik in vielen Interviews beschwerte, was ihm die Kanzlerin nach wie vor verübelt, heißt es aus CDU-Kreisen. Ebenso wie sein ursprünglich geplantes Treffen mit US-Botschafter Richard Grenell, der die Bundesregierung in Berlin via Twitter bekrittelte und Kurz in einem Interview mit einem rechtsextremen Portal als „Rockstar“ lobte. Es wurde Montagabend aus „Termingründen“ abgesagt, teilte ein US-Botschaftssprecher mit.

Die Unstimmigkeiten wird Merkel Kurz heute nicht wirklich spüren lassen. Als Pragmatikerin stellt sie die gemeinsamen Interessen in den Fokus – eine EU-Asylpolitik mit einheitlichen Standards, die Europa stärken soll. Wobei die Kanzlerin bereits in der Vorwoche durchblicken ließ, dass ihr Manches zu kurz gegriffen scheint: „Wer glaubt, mit einer europäischen Grenzschutzpolizei alleine kann man maritime Grenzen abschotten und dann ein paar Abkommen mit dem nächsten Land, – der wird das Thema nicht ausreichend bearbeiten.“ Denn was solle mit den Menschen passieren, die in den möglichen Aufnahmezentren an den Außengrenzen festsitzen und dort Asyl beantragen würden?